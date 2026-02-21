Concorso Allievi Marescialli Carabinieri 2026 | 898 posti per entrare nell’Arma

Il concorso Allievi Marescialli dei Carabinieri 2026 apre 898 posti disponibili per chi desidera entrare nell’Arma. La selezione si svolge tra il 18 febbraio e il 19 marzo, offrendo a giovani interessati l'opportunità di presentare domanda. La procedura di iscrizione si svolge esclusivamente online e richiede il rispetto di determinati requisiti. Chi vuole partecipare deve prepararsi a superare varie prove, tra cui test scritti e prove fisiche.

Candidature aperte dal 18 febbraio al 19 marzo per i giovani tra 17 e 26 anni: formazione triennale e laurea in Scienze Giuridiche e della Sicurezza "Se vuoi metterti in gioco e costruire il tuo futuro nell'Arma dei Carabinieri, questo è il momento!", dal 18 febbraio al 19 marzo, è possibile candidarsi per il concorso Allievi Marescialli dell'Arma dei Carabinieri. Un'opportunità di crescita personale e professionale per 898 giovani, tra i 17 ed i 26 anni, che vogliano mettersi al servizio della collettività, beneficiando di una formazione di alto livello e conseguendo una laurea triennale in Scienze Giuridiche e della Sicurezza.

