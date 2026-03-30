Domani sera si disputa la partita tra Italia e Bosnia a Zenica, valida per la finale playoff. L'allenatore della nazionale italiana ha dichiarato che la squadra corre un rischio elevato di non qualificarsi, rendendo la sfida decisiva. Non ci sono alternative: la vittoria è l’unico risultato che permette all’Italia di proseguire nel cammino di qualificazione.

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© Calcionews24.com - Allarme Gattuso, non arrivano buone notizie per l’Italia

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