Italia buone notizie per Gattuso! Bastoni è recuperato e ora si candida per una maglia da titolare

L’Italia si prepara per la partita contro l’Irlanda del Nord con una notizia positiva: Alessandro Bastoni ha recuperato dall’infortunio e si è unito al gruppo. Il difensore dell’Inter è ora disponibile per la sfida e potrebbe essere impiegato come titolare. La sua presenza potrebbe influenzare le scelte tecniche della squadra in vista dell’incontro.

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