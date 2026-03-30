Allarme epatite A | dalla Asl l' allerta e i consigli per difendersi

Nelle ultime settimane si è registrato un incremento dei casi di epatite A in alcune regioni italiane, tra cui la Puglia. La ASL Lecce ha diffuso un'allerta ufficiale e fornito indicazioni per prevenire il contagio. La situazione ha portato le autorità sanitarie a intensificare le misure di controllo e a diffondere raccomandazioni alla popolazione.

L'aumento dei casi di Epatite A, rispetto allo scorso anno, in alcune Regioni italiane tra cui la Puglia, ha indotto i Servizi veterinari della ASL Lecce a potenziare le misure di prevenzione e le attività di comunicazione ai cittadini. Sebbene, per ora, i casi nella provincia di Lecce non destino particolare preoccupazione, dall’inizio dell’anno ad oggi, cioè in appena tre mesi, sono stati registrati tre casi che, confrontati con i quattro totali dell'intero 2025, rappresentano un dato significativo. Ed ecco allora i consigli della Asl per evitare di prendere il virus. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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