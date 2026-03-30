Al referendum vince il ‘No’ e il padre di Portanova si sfoga | Sistema profondamente ingiusto

Al referendum si è imposto il voto contrario. In seguito, il padre di un calciatore ha espresso un forte disappunto, criticando il sistema giudiziario. Il calciatore, condannato in primo grado a sei anni per un presunto stupro di gruppo, è stato difeso pubblicamente dal padre, noto per aver già preso posizione in passato sulla vicenda.

Un grido di rabbia, quello di Daniele Portanova. Non è la prima volta che il padre del calciatore della Reggiana, Manolo (insieme in foto) difende come un leone il figlio, condannato in primo grado con rito abbreviato a Siena a 6 anni per il presunto stupro di gruppo di una studentessa. L’ha fatto anche qualche giorno fa, a meno di un mese dal verdetto davanti alla Corte di appello di Firenze che potrebbe arrivare il 16 aprile. Portanova senior ha pubblicato un post su Instagram dal titolo ’ L’innocenza non si paga ’ dove scrive: "Visto che il popolo ha votato no (al referendum, ndr), io resto con la mia convinzione. Non perché pensassi davvero che potesse cambiare qualcosa per il processo di mio figlio ma perché lo vivo ogni giorno e so quanto questo sistema sia profondamente ingiusto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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