Nordio a Modena per il Sì al referendum | Con la riforma sgretoleremo il sistema delle correnti

Carlo Nordio, ministro della Giustizia, ha visitato Modena per sostenere il sì al referendum, sottolineando che la riforma mira a eliminare le correnti interne al sistema giudiziario. Durante il suo intervento all’hotel Baia del Re, ha spiegato che le modifiche proposte rafforzeranno la trasparenza e l’efficienza della giustizia. Nordio ha anche evidenziato come le tensioni tra diverse fazioni ostacolino il funzionamento della macchina giudiziaria. La sua presenza ha attirato un pubblico interessato alle novità in arrivo.

Tappa modenese per il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che nel primo pomeriggio di oggi è stato ospite di Fratelli d'Italia all'hotel Baia del Re, nell'ambito di una serie di incontri tenutisi in regione per presentare le ragioni del Sì al referendum. Ad accogliere il Ministro sono stati il senatore Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia in Emilia-Romagna, e l’onorevole Dondi insieme ai consiglieri regionali Arletti e Pulitanó e il capogruppo in comune Luca Negrini, promotori dell’iniziativa. Barcaiuolo ha sottolineato la forte partecipazione registrata e l’impegno del partito in vista del referendum, che ha programmato 40 incontri in provincia: "Siamo pronti ad andare porta a porta per spiegare le ragioni di un Sì che migliorerà la giustizia e renderà il sistema più equilibrato e trasparente, liberando la magistratura dal potere delle correnti e rendendola più libera e autonoma. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Referendum, Nordio: «Con il “sì” salterà il sistema delle correnti in magistratura»Il ministro della giustizia Carlo Nordio afferma che il voto favorevole al Referendum del 22 e 23 marzo potrebbe rompere il sistema delle correnti in magistratura.

Chi si oppone alla riforma Nordio vuole la dittatura delle correntiLa riforma Nordio ha suscitato diverse opinioni e dibattiti.

