Aggancio al secondo posto IN CLASSIFICA Costone prova super Vittoria travolgente

Nel campionato di basket, la squadra ospite ha conquistato il secondo posto in classifica dopo una vittoria schiacciante contro la squadra di casa. La partita si è conclusa con il risultato di 78-61, con un margine ampio nel punteggio. I giocatori principali della formazione vincente hanno segnato un totale di 78 punti, mentre i padroni di casa hanno totalizzato 61 punti.

LE PATRIE ETRUSCA SAN MINIATO 61 VISMEDERI COSTONE SIENA 78 SAN MINIATO: Malvolti ne, Ermelani 4, Zaccagna, Camara 1, Mele 9, Scardigli 1, Capozio 8, Granchi 7, Baldares, Ndour, Cravero 8, Lovato 23. Allenatore: Martelloni. COSTONE: Masciarelli 8, Zocca 12, Massari, Nasello 17, Paoli F. 6, Paoli M. 17, Zeneli 6, Piattelli, Nannipieri 2, Ballabio 10, Rosso. Allenatore: Belletti. Arbitri: Cavasin, Vozzella. Parziali: 16-16; 30-40; 50-60. SAN MINIATO - Vittoria importante per il Costone nell’anticipo della dodicesima giornata di campionato. Il Vismederi è andato a violare il PalaFontevivo di San Miniato, imponendosi per 78-61. Ennesima prova di... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Aggancio al secondo posto IN CLASSIFICA. Costone prova super. Vittoria travolgente Articoli correlati Juventus travolgente: ne fa 5 alla Cremonese, aggancio al 3° postoTutto facile per la Juventus contro la Cremonese nel posticipo della ventesima di Serie A. Juventus travolgente allo Stadium: 5-0 alla Cremonese e aggancio al terzo postoWeston Mckennie of Juventus Fc celebrates after scoring his team's fifth goal with team mate during the Serie A match between Juventus FC and US... Approfondimenti e contenuti su Aggancio al secondo posto IN CLASSIFICA... Temi più discussi: Calcio – Frosinone, tre gol al Sudtirol e aggancio al secondo posto; Frosinone da urlo: vittoria sul Südtirol e aggancio al secondo posto - Tu News 24 - Passione per l'informazione; Serie B, risultati e classifica della 32ª giornata: aggancio Frosinone sul secondo posto, Samp ed Entella ancora vive in coda; Viareggio aggancia lo Zenith prima dello scontro diretto del 12 aprile. Real Madrid doma l’Anadolu Efes e aggancia l’Olympiacos al secondo postoIl Real Madrid doma l’Anadolu Efes e aggancia l’Olympiacos al secondo posto con un record di 22-12, confermando una volta di più la propria autorità alla Movistar ... pianetabasket.com Serie B, risultati e classifica della 32ª giornata: aggancio Frosinone sul secondo posto, Samp ed Entella ancora vive in codaUltimo turno prima della sosta per le Nazionali, e la Serie B si conferma un campionati dai verdetti impronosticabili fino alle ultimissime battute, specialmente in vetta e in coda. Pareggio senza sus ... forzapalermo.it GdS - #Barella nella storia dell' #Italia: con la Bosnia aggancio a #Mazzola con la 70esima presenza azzurra x.com Derby da vincere con la Sancataldese: la Nissa ci crede e punta all'aggancio o al sorpasso in testa alla classifica - facebook.com facebook