Aggancio al secondo posto IN CLASSIFICA Costone prova super Vittoria travolgente

Da sport.quotidiano.net 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel campionato di basket, la squadra ospite ha conquistato il secondo posto in classifica dopo una vittoria schiacciante contro la squadra di casa. La partita si è conclusa con il risultato di 78-61, con un margine ampio nel punteggio. I giocatori principali della formazione vincente hanno segnato un totale di 78 punti, mentre i padroni di casa hanno totalizzato 61 punti.

LE PATRIE ETRUSCA SAN MINIATO 61 VISMEDERI COSTONE SIENA 78 SAN MINIATO: Malvolti ne, Ermelani 4, Zaccagna, Camara 1, Mele 9, Scardigli 1, Capozio 8, Granchi 7, Baldares, Ndour, Cravero 8, Lovato 23. Allenatore: Martelloni. COSTONE: Masciarelli 8, Zocca 12, Massari, Nasello 17, Paoli F. 6, Paoli M. 17, Zeneli 6, Piattelli, Nannipieri 2, Ballabio 10, Rosso. Allenatore: Belletti. Arbitri: Cavasin, Vozzella. Parziali: 16-16; 30-40; 50-60. SAN MINIATO - Vittoria importante per il Costone nell’anticipo della dodicesima giornata di campionato. Il Vismederi è andato a violare il PalaFontevivo di San Miniato, imponendosi per 78-61. Ennesima prova di... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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