La Juventus ha ottenuto una vittoria convincente contro la Cremonese nel posticipo della ventesima giornata di Serie A, con un risultato di 5-0. La squadra di Spalletti si mantiene così vicina alle prime posizioni della classifica, raggiungendo temporaneamente Napoli e Roma a quota 39 punti. Risultato che conferma il buon stato di forma dei bianconeri e il loro ruolo nella corsa alle zone alte del campionato.

Tutto facile per la Juventus contro la Cremonese nel posticipo della ventesima di Serie A. All'Allianz Stadium, i ragazzi di Spalletti rifilano un perentorio 5-0 alla formazione grigiorossa e agganciano Napoli (che pero' ha una partita in meno) e Roma a quota 39. Oltre all'autogol di Terracciano, segnano Bremer, David, Yildiz e McKennie. Giornata dopo giornata, il lavoro del tecnico di Certaldo e' sempre piu' convincente: in campo, infatti, si e' vista una Juve fluida e famelica, al contrario di una Cremonese disordinata che ha subito il peggior passivo del suo campionato. Grazie ad un avvio arrembante, la serata bianconera e' gia' in discesa dopo appena dodici minuti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Juventus travolgente: ne fa 5 alla Cremonese, aggancio al 3° posto

Leggi anche: Juventus travolgente allo Stadium: 5-0 alla Cremonese e aggancio al terzo posto

Leggi anche: Spalletti sta trasformando la Juventus in una squadra: ne fa cinque alla Cremonese e si riavvicina alla lotta scudetto

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il Sassuolo incassa una dura lezione: Juve travolgente al Mapei; Juventus Women batte la Roma 2-1 e conquista la quinta Supercoppa Italiana; Juventus-Sassuolo | bianconeri dominanti; Sassuolo-Juventus, probabili formazioni e dove vederla in TV.

Pagina 3 | Juve spietata e travolgente, 5 messaggi al campionato: Cremonese schiantata, agganciate Roma e Napoli - Bianconeri mai così dominanti, un quarto d'ora e gara già chiusa, poi è un festival di gol e occasioni: Spalletti ha ricostruito un gruppo vincente ... tuttosport.com