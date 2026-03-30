È scomparso David Riondino, noto cantautore, attore e regista. Nel corso della sua carriera, ha partecipato a numerosi progetti nel territorio senese, contribuendo con idee e entusiasmo. La sua presenza ha lasciato un segno in diverse iniziative locali, che ora si trovano a ricordarlo con un certo affetto. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la comunità che lo ha visto attivo nel corso degli anni.

Legato al territorio senese da molti progetti a cui aveva partecipato con idee ed entusiasmo, è morto David Riondino, cantautore, attore e regista. La sua toscanità lo ha portato a diverse esperienze dalle nostre parti: Monteriggioni, al Festival Bluetrusco di Murlo e al Bruscello di Castelnuovo Berardenga. In quest’ultima esperienza Riondino ha contribuito alla nascita dell’Accademia della letteratura orale per la riscoperta della scrittura poetica in ottava rima. Ne parliamo con una delle anime della rassegna di Castelnuovo, l’ex sindaco Luca Bonechi: "Restano intanto indimenticabili le lunghe serate a comporre rime a Pacina da Fabio Tiezzi, altra figura importante per questa esperienza di teatro e poetica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Addio a Riondino, è stato legato a molti progetti nel Senese"

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