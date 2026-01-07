Ecco un riepilogo dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2026, suddivisi per categoria. Il primo premio di 5 milioni di euro è stato assegnato a Roma, con il biglietto serie T 270462. In questa pagina sono disponibili tutte le informazioni sui biglietti vincenti di prima, seconda, terza e quarta categoria, aggiornate con i risultati ufficiali.

Roma, 7 gennaio 2026 - La Lotteria Italia regala il primo premio da 5 milioni di euro a Roma con il biglietto serie T 270462. Il secondo premio da 2,5 milioni di euro ha baciato la provincia della Capitale: a Ciampino il biglietto serie E 334755. Il terzo premio di 2 milioni di euro, serie L 430243, è andato a Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia. A Jerzu, in provincia di Nuoro, il quarto premio da 1,5 milioni di euro con il biglietto serie D 019458. Il quinto premio di prima categoria, da 1 milione di euro, è stato vinto ad Albano Laziale, in provincia di Roma, grazie al biglietto serie Q 331024. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lotteria Italia 2026, tutti i biglietti vincenti di prima, seconda, terza e quarta categoria

Leggi anche: Biglietti vincenti di prima, seconda, terza e quarta categoria della Lotteria Italia 2026 in Emilia Romagna: ecco dove

Leggi anche: Lotteria Italia, i biglietti vincenti e i premi di prima, seconda, terza e quarta categoria: vinti 5 milioni di euro a Roma

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Lotteria Italia 2025 2026, tutti i biglietti vincenti: l'elenco dei premi; Lotteria Italia 2026, tutti i biglietti vincenti ed elenco numeri estratti: a Roma i 5 milioni; Lotteria Italia 2025-2026, i biglietti vincenti. Roma e provincia baciate dalla fortuna; Lotteria Italia, a Roma primo premio da 5 mln: ecco tutti i i biglietti vincenti.

Lotteria Italia 2026, il primo premio da 5 milioni vinto a Roma: ecco tutti i biglietti vincenti - Ecco tutti i biglietti fortunati dall'estrazione dei premi di prima categoria ... ilfattoquotidiano.it