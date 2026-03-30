A sei anni, un bambino ha iniziato a suonare i violini durante la processione del Venerdì Santo. La famiglia del giovane musicista interpreta da quattro generazioni il Miserere di Saverio Selecchy, un brano che accompagna le celebrazioni religiose del giorno sacro. Le note sono parte integrante delle tradizioni familiari e della comunità locale, rappresentando un momento di forte emozione e memoria collettiva.

Le struggenti note del Miserere di Saverio Selecchy sono entrate nel dna familiare, tramandate di padre in figlio insieme alla fede e all'emozione che ogni teatino vive nel giorno di Venerdì Santo. E quest'anno, per la famiglia Caratelli, teatini doc, sarà una processione da record, perché segna l'esordio della quarta generazione fra i musicisti della processione. Dietro al Cristo Morto, infatti, ci sarà anche Filippo, 6 anni, che segue le orme di bisnonno, nonno e papà, fra i protagonisti di uno dei giorni più attesi di tutta la città di Chieti. A dare il via a una tradizione familiare sicuramente destinata a durare a lungo è stato, negli anni Settanta, Mario Caratelli, che fece la sua comparsa come cantore. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - A soli 6 anni esordisce fra i violini del Venerdì Santo: la famiglia del piccolo Filippo intona il Miserere di Selecchy da quattro generazioni

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