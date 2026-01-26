Il dramma del piccolo Carlo stroncato da una grave malattia a soli 12 anni

Nella chiesetta di Sant'Anna ad Azzonica, frazione di Sorisole, si susseguono silenziosi i visitatori che rendono omaggio a Carlo Pasta, scomparso a 12 anni a causa di una grave leucemia. La morte del giovane ha lasciato un vuoto profondo nella comunità, testimoniando la triste realtà di questa malattia che si è portata via un bambino innocente.

Alla triste notizia della sua malattia era seguita la vasta mobilitazione della comunità: l'iniziativa "Tutti con Carlo", promossa dalla parrocchia, aveva permesso di raccogliere più di 4mila euro da destinare all'Ail, l'Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma. Ricoverato prima al Papa Giovanni di Bergamo e poi al Bambin Gesù di Roma, è stato sottoposto a varie terapie sperimentali, senza successo: a nulla è servito anche il trapianto delle cellule di sangue del padre, nell'aprile scorso. Carlo Pasta aveva appena iniziato le scuole medie: finché ha potuto, ha continuato a seguire le lezioni a distanza.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Il dramma di Edoardo Maisetti, stroncato da una grave malattia: "Un esempio per tutti"Il mondo del calcio giovanile e la comunità di Darfo Boario Terme piangono la perdita di Edoardo Maisetti, scomparso all’età di 51 anni dopo una lunga lotta contro una grave malattia.

Due bambini morti in una settimana, doppio dramma nel bresciano: il piccolo Tommaso stroncato da un malore a due anniDue tragedie nel bresciano in meno di una settimana scuotono la Vallecamonica.

