A Roma tornano Gli Ambulanti di Forte dei Marmi | il mercato di qualità nel weekend di Pasqua

Nel fine settimana di Pasqua, nella capitale, si tiene di nuovo il mercato degli ambulanti di Forte dei Marmi. L’evento si svolge durante il weekend e richiama numerosi visitatori interessati a prodotti di qualità e artigianato locale. La manifestazione si svolge in aree pubbliche designate e prevede la presenza di venditori provenienti dalla regione toscana. L'iniziativa si ripete periodicamente in diverse zone della città.

Nel weekend di Pasqua torna nella Capitale uno degli appuntamenti più amati dagli appassionati di shopping all’aria aperta. Il 4 e 5 aprile arrivano a Roma le celebri boutique a cielo aperto de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi, il mercato itinerante di qualità più famoso d’Italia. L’evento porterà nella Capitale lo stile e l’atmosfera inconfondibile del celebre mercato toscano di Forte dei Marmi, con bancarelle selezionate, eccellenze artigianali e le ultime tendenze della moda Made in Italy. Un vero e proprio spettacolo di colori, prodotti e pubblico che ogni volta richiama migliaia di visitatori. Due appuntamenti tra Ostia e Cinecittà. Per l’occasione sono previste due giornate di shopping in diversi quartieri della città. 🔗 Leggi su Funweek.it

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