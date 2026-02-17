Fine settimana di shopping di qualità a Roma con Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®

A Roma, gli ambulanti di Forte dei Marmi hanno portato stamattina prodotti artigianali e abbigliamento di alta qualità, attirando molti passanti nel centro storico. La fiera si svolge ogni fine settimana e permette di acquistare capi unici e fatti a mano, spesso a prezzi convenienti. I visitatori si sono fermati davanti alle bancarelle per toccare con mano le stoffe e parlare con i venditori, molti dei quali portano con sé le novità della stagione.

Con l'avvicinarsi del cambio di stagione, torna puntuale a Roma uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti dello shopping di qualità: Gli Ambulanti di Forte dei Marmi. Il celebre Consorzio toscano, simbolo del Made in Italy artigianale e delle ultime tendenze moda, fa nuovamente tappa nella Capitale con il suo inconfondibile show itinerante, richiesto a gran voce dal pubblico romano. Un evento-mercato unico nel suo genere, da non confondere con le numerose imitazioni che circolano in regione, capace di trasformare piazze e viali in vere e proprie boutique a cielo aperto®, dove qualità, originalità e convenienza convivono.