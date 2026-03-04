Auto senza assicurazione parcheggiata in divieto di sosta i vigili la sequestrano e scoprono che è dell'assessore

A Viareggio, i vigili hanno sequestrato una BMW parcheggiata in divieto e priva di assicurazione. Durante il controllo, è stato accertato che l’auto apparteneva all’assessore alla Polizia municipale. La vettura è stata rimossa e sottoposta a sequestro, mentre l’assessore non era presente al momento del fermo. Nessun altro dettaglio su eventuali conseguenze o ulteriori azioni.

Auto fantasma nei parcheggi: sequestri a raffica per mancanza di assicurazione e revisioneDa accertamenti è emerso che tra i veicoli sequestrati ce n’erano 6 senza revisione e 2 sottoposti alle cosiddette ganasce fiscali per il mancato pagamento di tasse e altri oneri. Totale delle ... lasicilia.it

