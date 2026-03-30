A Montecarlo, Jannik Sinner ha ufficialmente riaperto la corsa al titolo di numero 1 del mondo. Con la vittoria ottenuta, il tennista italiano si avvicina ulteriormente alla vetta della classifica ATP, modificando gli scenari possibili per i prossimi tornei. La sua posizione attuale e i punti conquistati aprono nuove possibilità di scalata e di consolidamento nel ranking mondiale.

AGI - Jannik Sinner riapre ufficalmente la corsa al numero 1 del mondo. C o n la vittoria a Miami, il suo secondo trionfo consecutivo negli Usa dove ha conquistato, unico nella storioa deltennis senza perdere un set, il Sunshine Double, arriva alla stagione sulla terra con una chance concreta di superare Carlos Alcaraz già nel primo Masters 1000 europeo, il torneo di Montecarlo. Il passaggio da Miami al Princiupato di Monaco è decisivo. Alcaraz deve difendere i 1.000 punti del titolo vinto nel 2025 a Montecarlo, mentre Sinner non ha punti da scartare e nel Principato e parte da una posizione molto più favorevole nel ranking. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - A Montecarlo Sinner vuole riprendersi la corona. Gli scenari possibili

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