Esiste una regola non scritta nel mondo misterioso della magia e della prestidigitazione: mai ripetere lo stesso Effetto due volte. Ed è per questo motivo che lo spettacolo “7 Eventi impossibili” di Galahad Hicks può essere visto una volta sola. Un unicum, un’esperienza diversa.Ma questa volta c’è qualcosa di diverso.Oltre allo spettacolo, la serata si arricchisce di un momento speciale: una cena esclusiva presso l’hotel alla Rocca di Bazzano, che renderà l’esperienza ancora più immersiva e suggestiva, trasformando l’evento in un vero e proprio viaggio tra gusto e mistero.Magia come non l'avete mai vista: scordatevi conigli, cilindri e guanti bianchi, ma soprattutto dimenticate i maghi visti in televisione e sui social. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - "7 eventi impossibili": lo spettacolo che può essere visto una volta sola

Articoli correlati

"7 eventi impossibili": lo spettacolo che può essere visto una volta sola?Esiste una regola non scritta nel mondo misterioso della magia e della prestidigitazione: mai ripetere lo stesso effetto due volte.

Leggi anche: I modelli di tendenza nel 2026 che non si indossano una volta sola

I stopped waiting for the CEO's impossible love and quietly leftBut He cried.#chinesedrama

Una raccolta di contenuti su 7 eventi impossibili lo spettacolo che...

Discussioni sull' argomento 7 eventi impossibili: lo spettacolo che può essere visto una volta sola; 7 eventi impossibili: lo spettacolo che può essere visto una volta sola; Torna la Festa della Lettura nel Sestiere di Prè: letture animate nel centro storico genovese.

Amici impossibili, spettacolo per bambini + caccia alle uova di PasquaDomenica 29 marzo 2026 alle ore 11.30 al Teatro Martinitt di Milano (via Pitteri 58) va in scena lo spettacolo Amici impossibili, nell'ambito della rassegna teatrale per bambini Pane, Burro e Marmella ... mentelocale.it

Guardie mediche: turni impossibili da coprire, vita difficile per chi resta in servizio. La testimonianza. #IoSeguoTgr x.com

Guardie mediche: turni impossibili da coprire, vita difficile per chi resta in servizio. La testimonianza. #IoSeguoTgr servizio Laura Calfapietra montaggio Paolo Fagliarone - facebook.com facebook