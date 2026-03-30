4 di Sera la Morani perde il controllo | Cosa serve per dimettersi?

Nel tardo pomeriggio, un membro del governo ha espresso una domanda riguardo alle dimissioni, mentre il centrodestra ha ottenuto una vittoria significativa nel voto referendario sulla Giustizia. Questa vittoria ha portato a un aumento di fiducia tra le forze di centrosinistra, che ora si mostrano più sicure, alimentando discussioni e aspettative in ambito politico.

Il successo del “No” al referendum sulla Giustizia e le dimissioni all’interno del governo hanno ringalluzzito a tal punto il centrosinistra da generare deliri di onnipotenza e sogni (mostruosamente) proibiti. Per qualcuno il passatempo preferito sembra vedere rotolare teste altrui. Per esempio, ad Alessia Morani, esponente del Pd, gli addii di Delmastro, Bartolozzi e Santanchè non bastano. Mira ancora più in alto. «Nordio dice in Parlamento “mi assumo la responsabilità del fallimento del referendum”, ma se il fallimento del referendum è così palese, certificato da 15 milioni di elettori, che cosa serve in questo Paese per dimettersi? -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - 4 di Sera, la Morani perde il controllo: "Cosa serve per dimettersi?" Articoli correlati Chiellini a Prime: «Dai giocatori mi attendo un qualcosa in più per fare la rimonta. Ecco cosa serve questa sera»Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Leggi anche: Sacchi: "Napoli, Inter, Atalanta e Juve, ecco cosa serve questa sera" Altri aggiornamenti su 4 di Sera la Morani perde il controllo... Discussioni sull' argomento 4 di sera, Capezzone inchioda l'allegra scolaresca della sinistra: chi manovra contro il governo; 4 di Sera, la Morani perde il controllo: Cosa serve per dimettersi?; Alessia Morani a 4 di Sera, Io alzo le mani: vuole un'altra testa | Libero Quotidiano.it; Capezzone senza freni contro la Schlein e Conte: Festeggiano il referendum ma sondaggi premiano Meloni. 4 di sera, Capezzone inchioda l'allegra scolaresca della sinistra: chi manovra contro il governoUna chiassosa scolaresca nel pieno dei festeggiamenti a cui però sembra mancare la visione del quadro complessivo. La vittoria del No al ... iltempo.it E’ accaduto ieri sera: persone fuori dal mezzo prima dell’intervento, poi spegnimento con schiuma e stop temporaneo alla viabilità - facebook.com facebook Mercoledì sera 1° aprile l’attore bergamasco sarà ospite in occasione della proiezione del film del regista Fabio Segantini. x.com