3 milioni per Lauro | Sky offre contratto monster lui punta al cinema

Da ameve.eu 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una proposta di contratto di circa tre milioni di euro è stata avanzata a un attore noto nel settore televisivo, che attualmente sta valutando anche altre opportunità lavorative nel cinema. La trattativa si sta svolgendo tra l’entourage dell’artista e una delle principali emittenti televisive italiane, con l’obiettivo di definire i termini dell’accordo. L’interessato ha dichiarato di voler concentrare i propri sforzi anche nel settore cinematografico.

Una trattativa ad alto livello sta coinvolgendo il mondo della televisione italiana e la carriera di un artista in ascesa. ha proposto a Achille Lauro un contratto annuale da tre milioni di euro, cercando di trattenlo oltre al ruolo di giudice su X Factor. L’artista, pur ricevendo quest’offerta sostanziosa durante una cena con un massimo dirigente, sembra orientato verso nuovi progetti musicali e cinematografici che potrebbero portarlo fuori dall’orbita del canale satellitare. L’incontro informale si è svolto nelle ultime ore, portando sul tavolo una proposta economica definita come monster che mira a bloccare l’uscita dell’interprete dal perimetro aziendale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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