109 modelli documentali utili per DM 107 2025 per la gestione della procedura negoziata senza bando sul mepa mediante RDO evoluta

Il 2 aprile saranno resi disponibili 109 modelli documentali relativi al DM 1072025, utili per la gestione della procedura negoziata senza bando sul MEPA tramite RDO evoluta. I modelli saranno accessibili all’indirizzo riservato agli abbonati a “Gestire la scuola”. La pubblicazione riguarda documenti specifici necessari per le procedure di affidamento, senza ulteriori dettagli legati a aspetti procedurali o motivazioni.

I documenti saranno disponibili giorno 2 aprile a questo indirizzo – L’accesso è riservato agli abbonati a “Gestire la scuola“. Non sei abbonato, guarda tutti i vantaggi In arrivo giorno 2 aprile: Atti iniziali ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSI RUP DECRETO ASSUNZIONE IN BILANCIO FESR LABORATORI DECRETO ASSUNZIONE INCARICO RUP DISSEMINAZIONE INIZIALE FESR LABORATORI PN 21 27 Incarichi. L'articolo 109 modelli documentali utili per DM 1072025, per la gestione della procedura negoziata senza bando sul mepa mediante RDO evoluta. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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