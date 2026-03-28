6 modelli documentali utili per DM 107 2025 Laboratori professionalizzanti per la selezione di progettista e figure ATA di supporto al progetto

Il 2 aprile sarà pubblicato il Decreto Ministeriale 1072025, dedicato alla selezione di progettisti e figure ATA per i laboratori professionalizzanti. Il provvedimento include sei modelli documentali utili per la presentazione delle domande e la gestione delle procedure di selezione, con un focus particolare sulla tutela della privacy e sulla corretta compilazione delle dichiarazioni richieste.

In arrivo giorno 2 aprile: DM 107-2025 – Decreto selezione progettista e ATA Privacy Dichiarazione assenza incompatibilità Avviso selezione progettista e ATA Domanda di partecipazione ATA Domanda di partecipazione progettista I documenti saranno disponibili giorno 2 aprile a questo indirizzo – L’accesso è riservato agli abbonati a “Gestire la scuola”. Abbonamento a Gestire la scuola, si. L'articolo 6 modelli documentali utili per DM 1072025 Laboratori professionalizzanti per la selezione di progettista e figure ATA di supporto al progetto. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Laboratori professionalizzanti per la scuola: progettazione, tecnologie e formazione con C&CNel dibattito sulla scuola italiana, i laboratori non sono più un elemento accessorio, ma uno strumento centrale per ripensare l’apprendimento e... Approfondimento sulle convenzioni con enti esterni per le PCTO, con 2 modelli documentali: convenzione utilizzabile, scheda di autovalutazione finaleLe convenzioni con enti esterni sono il “contratto pedagogico” dei percorsi PCTO: stabiliscono regole, responsabilità e soprattutto le condizioni...