Così Ramon prima di Como-Milan | Il contropiede è uno dei loro punti di forza Dobbiamo stare attenti
Jacobo Ramon, centrocampista del Como, ha commentato prima di Como-Milan, in programma alle 20:45 allo stadio Sinigaglia. Ha sottolineato come il contropiede sia uno dei punti di forza dei rossoneri e ha evidenziato l’importanza di mantenere alta l’attenzione durante tutta la partita. La sfida, valida per il recupero della 16ª giornata di Serie A 2025-2026, si presenta come un’occasione importante per entrambe le squadre.
Ramon, altro tesoro del Como. Fabregas stravede: "È devastante" - E se il buongiorno si vede dal mattino, sembra proprio che il Como abbia messo a segno un altro ottimo affare. tuttosport.com
CESC FABREGAS PRIMA DI COMO - MILAN “ Giocheremo come sempre allo stesso modo” “ Il Milan ha grandi giocatori che possono decidere la partita” “ Tutti i giocatori che c’erano con il Bologna sono a disposizione più Ramon” “ Dobbiamo aspettare anco - facebook.com facebook
