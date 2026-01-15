Così Ramon prima di Como-Milan | Il contropiede è uno dei loro punti di forza Dobbiamo stare attenti

Jacobo Ramon, centrocampista del Como, ha commentato prima di Como-Milan, in programma alle 20:45 allo stadio Sinigaglia. Ha sottolineato come il contropiede sia uno dei punti di forza dei rossoneri e ha evidenziato l’importanza di mantenere alta l’attenzione durante tutta la partita. La sfida, valida per il recupero della 16ª giornata di Serie A 2025-2026, si presenta come un’occasione importante per entrambe le squadre.

