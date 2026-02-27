Colombo prima dell’Inter | San Siro è lo stadio della mia vita Avremo lo stesso approccio avuto col Milan

Prima della partita tra Genoa e Inter, l’attaccante genoano ex Milan Lorenzo Colombo ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky. Colombo ha dichiarato che lo stadio di San Siro rappresenta per lui un luogo speciale, definendolo lo stadio della sua vita. Ha anche affermato che l’approccio alla partita sarà lo stesso di quello adottato quando giocava con il Milan.

L'attaccante del Genoa Lorenzo Colombo, in prestito dal Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di 'Sky Sport' in vista della gara del suo 'Grifone' contro l'Inter. La partita di disputerà domani sera a 'San Siro' e i tifosi rossoneri sperano che l'ex rossonero possa fare un ultimo regalo al Milan prima dell'addio definitivo previsto in estate. Ecco, di seguitole sue parole su 'San Siro' e sulla gara con i nerazzurri. "San Siro è lo stadio per eccellenza in Italia. È il primo stadio italiano, sicuramente, per quello che rappresenta. È uno stadio in cui proveremo anche noi a dire la nostra contro una squadra che, sulla carta, è forse la più forte del campionato.