La XXIV edizione della Mezza Maratona di Latina si è svolta con oltre 2000 iscritti tra le due categorie competitive e la Family Walk, confermando il record di partecipanti. La gara, organizzata dall’ASD In Corsa Libera, ha visto la vittoria nella distanza dei 21 km di un atleta che ha concluso la corsa in un tempo non comunicato. La manifestazione ha attirato un pubblico numeroso, con grande presenza di atleti e appassionati.

Ecco tutti i premi della giornata. Presenti numerose autorità come l'assessore regionale allo sport Elena Palazzo e il sindaco Matilde Celentano Nella prova principale sui 21,097 km FIDAL, la gara maschile ha visto imporsi Umberto Persi (Atletica La Sbarra Roma) con il tempo di 1:07:02, seguito da Alexandru Ciumacov (Acsi Futuratletica) in 1:07:13 e da Michele Prova Saroli (Club Srl SSD) in 1:09:22. Una competizione di alto livello, con prestazioni che hanno fatto registrare primati personali e il nuovo record della corsa. Da segnalare anche la presenza, nel ruolo di pacer, del campione italiano della 50 km Luca Parisi, già protagonista alla Roma-Ostia e alla Maratona di Roma. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - XXIV Mezza Maratona di Latina: nei 21 km trionfa Umberto Persi

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