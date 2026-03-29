Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2026 ore 09 | 25

Alle 09:25 del 29 marzo 2026, è stato diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio da parte di Astral Infomobilità. La comunicazione è stata trasmessa dalla redazione di Astral, che ha fornito le ultime informazioni sulla situazione delle strade e della circolazione nella regione.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio al momento non si segnalano messaggi significativi traffico scorrevole lungo le principali arterie stradali e autostradali della nostra regione passiamo agli eventi nella capitale e oggi in corso dalle ore 9 nell'area del Foro Italico la seconda edizione della manifestazione sportiva Vertical Race per conoscere il percorso e tutte le modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico è possibile consultare il nostro sito o app Alla notizia dedicata per il trasporto pubblico capitolino permane sospesa la circolazione sulla. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2026 ore 09:25 Articoli correlati Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-03-2026 ore 09:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si mantiene... Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 09:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare e... Contenuti utili per approfondire Viabilità Roma Regione Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 12:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-03-2026 ore 17 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-03-2026 ore 18:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-03-2026 ore 09 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in queste prime ore del mattino il ... romadailynews.it Regione Lazio, un tavolo per poter avviare lo sviluppo di nuove procedure per la dearsenificazione dall’acquaNewTuscia – ROMA – L’assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali ... newtuscia.it #Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede della Regione Lazio. In base alle eventuali modifiche della viabilità, potranno essere deviate o subire rallentamenti le linee di bus 71 x.com ROMA | Xylella, incontro positivo tra Regione e Confagricoltura Lazio: «Stop agli allarmismi e impegno per tutelare le produzioni» - facebook.com facebook