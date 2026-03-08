Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 09 | 25

Alle 09:25 del 8 marzo 2026, Astral Infomobilità ha fornito un aggiornamento sulla viabilità a Roma e in tutto il Lazio. Il servizio, gestito dalla Regione Lazio, fornisce informazioni in tempo reale sulla condizione delle strade e sui possibili disagi che interessano la circolazione nella zona. L'aggiornamento viene trasmesso attraverso vari canali per tenere informati gli automobilisti e i pendolari.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare e sui principali autostrade del territorio percorrendo via dei Monti Lepini rallentamenti a Palestrina altezza Contrada Casali nei due sensi di marcia a Montecompatri si sta in coda per l'intenso traffico sulla principale via San Francesco d'Assisi altezza Viale Europa nelle due direzioni a Monte Porzio Catone traffico rallentato sulla strada provinciale Maremmana terza tra via Montecompatri via Leandro ciuffa nei due sensi di marcia percorrendo via Appia si rallenta a Frattocchie in prossimità dell'incrocio con via Nettunense direzione Albano raccogli veloce ad Astral infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 09:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 08:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in provincia di Roma rallentamenti sulla strada... Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-02-2026 ore 09:25Astral infomobilità buona domenica e Ben ritrovati dalla stazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico nomeado scorrevole... Tutti gli aggiornamenti su Viabilità Roma Regione. Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-03-2026 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 09 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 08:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in provincia di Roma rallentamenti sulla strada ... romadailynews.it Regioni: assessora Lazio Rinaldi designata presidente di ItacaL'architetto Manuela Rinaldi, assessore ai Lavori pubblici, Politiche di Ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture della Regione Lazio, ... agenzianova.com Ieri mattina a Roma si è svolto un incontro informale,con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, l’Assessore della Regione Molise Michele Marone, il Sindaco di Montecilfone Giorgio Manes e il Sindaco di Tavenna Paolo Cirulli. Nel corso d - facebook.com facebook