Verissimo domenica 29 marzo | gli ospiti e le interviste di oggi

Domenica 29 marzo, il programma televisivo 'Verissimo' torna in onda con un nuovo episodio. La conduttrice Silvia Toffanon sarà al timone, accompagnata da vari ospiti e interviste che saranno trasmesse nel corso della puntata. La trasmissione viene trasmessa regolarmente e prevede interventi di diversi protagonisti del mondo dello spettacolo.

(Adnkronos) – Silvia Toffanon torna oggi, domenica 29 marzo, con un nuovo appuntamento di 'Verissimo' in compagnia di tanti ospiti e interviste. A Verissimo, la nuova opinionista di Grande Fratello Vip Selvaggia Lucarelli. In studio anche Evelina Sgarbi, in uscita con il suo primo libro dal titolo Nata Sgarbi, in cui parla del rapporto con suo padre Vittorio. Dal serale di Amici, spazio alla coppia di prof Lorella Cuccarini e Veronica Peparini. A Verissimo, inoltre, la musica e la sensibilità di Enrico Nigiotti e la vita lontano dai riflettori di Filippo Nardi. Infine, dopo che recentemente è circolata la notizia di un super testimone sulla scomparsa di Denise Pipitone, avvenuta nel 2004, sarà ospite Piera Maggio per fare chiarezza. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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