Verissimo domenica 25 gennaio | gli ospiti e le interviste di oggi

Oggi, domenica 25 gennaio, alle 16.00, torna Verissimo con un nuovo appuntamento su Adnkronos. Silvia Toffanin conduce il talk show, ospitando vari protagonisti del mondo dello spettacolo. Nel corso dell’episodio, verranno presentate interviste e approfondimenti su personaggi noti, offrendo uno sguardo intimo e rispettoso sulla loro vita e carriera. Un appuntamento dedicato a chi desidera conoscere meglio le storie di chi ama seguire.

(Adnkronos) – Verissimo torna oggi, domenica 25 gennaio, alle 16.00 con un nuovo appuntamento. Silvia Toffanin accoglierà tanti ospiti nel suo salotto per interviste ritratto. Tra gli ospiti, Gabriel Garko e Anna Safroncik, protagonisti di 'Colpa dei sensi', la nuova serie in arrivo su Canale 5. In studio il percorso professionale e di vita di Claudia Pandolfi, attrice carismatica, al cinema con il film '2 cuori 2 capanne'. Si racconterà per la prima volta a Verissimo, al di là del ruolo professionale, la celebre criminologa Roberta Bruzzone. E ancora, intervista di coppia per Filippo Magnini e Giorgia Palmas, ritratto tra musica ed emozioni per Marcella Bella e la sensibilità di Enrica Bonaccorti, che sta affrontando un periodo particolarmente delicato della sua vita.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

