Nella provincia sud di Roma, le zone di Velletri, i Monti Lepini, Carpineto Romano, Artena e Subiaco hanno partecipato al concorso oleario “Oro Verde”. La premiazione si è svolta a Colleferro, dove sono stati riconosciuti i migliori oli extra vergine di oliva prodotti in queste aree. I risultati hanno premiato le produzioni di queste località, che si sono distinte per qualità e caratteristiche organolettiche.

Velletri, i Monti Lepini e l’area di Subiaco hanno brillato al concorso oleario “Oro Verde”. La premiazione si è tenuta a Colleferro e ha incoronato i migliori oli extra vergine di oliva di qualità della provincia sud di Roma. Nonostante il difficile anno per la produzione di olio, gli olivicoltori della provincia di Roma hanno dato il meglio, continuando a curare gli olivi e producendo oli di qualità. I premi assegnati dall’organizzazione del concorso oleario, giunto alla settima edizione, sono andati a olivicoltori di Velletri, Artena, Carpineto Romano e Subiaco. Durante la manifestazione, che si è tenuta nella sala di alta formazione della biblioteca comunale di Colleferro, sono intervenuti anche rappresentati delle istituzioni del territorio. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Velletri, Carpineto Romano, Artena, Subiaco in vetta al concorso oleario “Oro Verde” della provincia sud di Roma

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