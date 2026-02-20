Petrecca si dimette poi cita il Vangelo su Giuda RaiSport sospende la protesta

Paolo Petrecca ha deciso di dimettersi da direttore di RaiSport, citando un passo del Vangelo su Giuda come motivo. La sua scelta arriva subito dopo le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, che ha seguito con grande impegno. La Rai ha annunciato che Marco Lollobrigida prenderà temporaneamente il suo posto, mentre si avviano le nomine ufficiali. La decisione di Petrecca si lega a recenti tensioni interne e a un cambio di strategia. La sua uscita segna una svolta nel reparto sportivo della Rai.

Addio dopo le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Paolo Petrecca si appresta a lasciare la direzione di RaiSport, che verrà affidata in via transitoria a Marco Lollobrigida, in attesa del nuovo giro di nomine in casa Rai, previsto dopo il Festival di Sanremo. Dopo il caso della telecronaca della cerimonia di apertura di Milano Cortina, il richiamo di Giampaolo Rossi e lo sciopero delle firme da parte della sua stessa redazione, Petrecca ha rimesso il mandato nelle mani dell'Ad. Una decisione – secondo quanto appreso da LaPresse – adottata da Petrecca in modo autonomo e comunicata a Rossi nella serata di mercoledì, alla vigilia del Consiglio di amministrazione della Rai e a tre giorni dalla chiusura dei Giochi, la cui telecronaca aveva già perso, scegliendo poi Auro Bulbarelli.