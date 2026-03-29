Valmadrera e dintorni sempre più controllati dall' occhio del Grande fratello

A Valmadrera e nelle aree vicine, i sistemi di videosorveglianza continuano ad essere ampliati. Il progetto di potenziamento coinvolge il corpo di Polizia locale, che sta installando nuove telecamere per aumentare la copertura nel territorio. L'iniziativa procede con ritmo costante e riguarda diverse zone della zona.

Il progetto di potenziamento della videosorveglianza nel territorio di pertinenza del corpo associato di Polizia locale Valmadrera-Malgrate-Civate-Oliveto Lario prosegue a buon ritmo. È iniziata lo scorso mese di febbraio ed è in corso la prima fase dell'installazione di telecamere, ma già si pensa al futuro avendo partecipato al bando regionale per l'anno 2026 al fine di reperire le risorse necessarie a potenziare ulteriormente l'impianto. Il progetto che si sta concludendo è finanziato dal Ministero dell'Interno per un importo complessivo vicino a 150mila euro. Le attività di installazione sono in fase di ultimazione nei Comuni di Oliveto Lario e Civate e ancora in corso nei Comuni di Valmadrera e Malgrate. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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