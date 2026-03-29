Il sottosegretario all’Ambiente ha visitato il basso ferrarese in seguito a un invito di un senatore, concentrandosi sulle aree boscate e sulle valli di Comacchio. La visita si inserisce in un momento di preoccupazione sulla condizione di questi territori, ritenuti in condizioni critiche. La situazione richiede interventi urgenti, anche se ancora non sono stati annunciati dettagli specifici.

Il sottosegretario all’Ambiente Claudio Barbaro, su invito del senatore Alberto Balboni ha visitato il basso ferrarese con una particolare attenzione alla situazione delle aree boscate e delle valli di Comacchio. Ha potuto constatare come via sia un solo Carabiniere Forestale a guardia del Boscone della Mesola e come i daini, più aggressivi alimentarmene, siano tornati all’interno del boscone. "Ci sono 11mila presenze annue - ha detto Balboni - potrebbero diventare molte di più ma occorre incrementare le aperture ed il numero di Carabinieri che vi prestano servizio". Non meno grave la situazione della pineta di Volano, falcidiata dai venti settentrionali di giovedì che hanno abbattuto altri pini e aperto squarci ancor maggiori che aggravano ancor più la situazione, resa critica dall’ingressione dell’acqua del mare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Valli, situazione grave: serve un rimedio"

Articoli correlati

Ceneri abbandonate in contrada Autigno, a due passi dalla discarica: «Situazione grave, serve la Procura»Sono tutti consapevoli che la situazione della cava in contrada Autigno, dove si trovano a cielo aperto decine di migliaia di metri cubi di ceneri...

Avevo le ascelle scure e mi sentivo a disagio: così ho risolto la situazione con un rimedio naturaleAscelle scure e insicurezza quotidiana? Esiste un rimedio naturale che può aiutare a riequilibrare la pelle, ma il percorso è più graduale di quanto...

Una raccolta di contenuti su Valli situazione grave serve un rimedio

Discussioni sull' argomento Valli, situazione grave: serve un rimedio; Non c'è pace per il Parco delle Valli: smantellato (ancora) un mini-villaggio abusivo; Giovane arrestato per maltrattamenti dopo le minacce di morte alla madre con un coltello; Valli del Pasubio: minaccia la madre con un coltello, arrestato.

Per l'influencer Beatrice Valli la scuola per com'è adesso è noiosa e non fa venire voglia di studiare facebook

Il progetto è stato realizzato dal Gruppo di Azione Locale Valli Marecchia e Conca (GAL) #Coriano #Attualita x.com