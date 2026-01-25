Ceneri abbandonate in contrada Autigno a due passi dalla discarica | Situazione grave serve la Procura

La presenza di ceneri abbandonate in contrada Autigno, vicino alla discarica, rappresenta una problematica ambientale seria. La situazione, che coinvolge decine di migliaia di metri cubi di rifiuti industriali a cielo aperto, richiede un intervento urgente. Tutti sono consapevoli della gravità del problema e si chiede l’intervento della Procura per tutelare l’ambiente e la salute pubblica.

Sono tutti consapevoli che la situazione della cava in contrada Autigno, dove si trovano a cielo aperto decine di migliaia di metri cubi di ceneri industriali, è grave e si va a sommare ad uno stato dei luoghi, in particolare della falda, già particolarmente compromesso. Così come che le ceneri vadano rimosse quanto prima. Il problema è come, considerato che ci sono già diverse pronunce di Tar e Consiglio di Stato e che, ad oggi, è ancora in piedi un complesso contenzioso civile. Marchionna: attesa a approfondimenti Per il sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, che nei prossimi giorni approfondirà il caso dal punto di vista giudiziario, per il momento l’unica cosa da fare è aspettare. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

