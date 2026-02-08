Uomini e Donne Federico Mastrostefano e una dama mandati via? Lui reagisce
Federico Mastrostefano, noto cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, sarebbe stato allontanato dal programma insieme a una dama. La notizia circola da qualche ora, ma ancora nessuna conferma ufficiale. Mastrostefano ha reagito sui social, lasciando intendere di essere sorpresa dall’accaduto. I fan sono curiosi di capire cosa sia successo e se il suo rapporto con il programma sia davvero finito.
E’ circolata la voce di un allontanamento da Uomini e Donne per Federico Mastrostefano, cavaliere del Trono Over spesso al centro di confronti e polemiche. Dopo settimane intense e diverse conoscenze avviate davanti alle telecamere, in molti hanno iniziato a chiedersi perché lui e una dama legata al suo percorso non siano più comparsi nelle registrazioni più recenti. Tra indiscrezioni, ricostruzioni e una reazione social attribuita a Federico, la situazione resta ancora tutta da decifrare. Lui però si è sbilanciato sui social: ecco cosa ha fatto. Emanuela Codebò lascia il trono over e si sfoga sui social Uomini e Donne: Federico Mastrostefano protagonista discusso del Trono Over. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
