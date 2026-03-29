Una serata per aiutare a vivere meglio

Una serata musicale si svolge in Romagna durante il periodo pasquale, coinvolgendo compositori come Bach, Mozart e Vivaldi. L’evento ha lo scopo di raccogliere fondi per sostenere persone fragili e malate oncologiche. La manifestazione si ripete ogni anno, combinando musica e solidarietà in un’unica iniziativa.

Da Bach a Mozart, fino a Vivaldi. A Pasqua in Romagna la musica suona assieme alla solidarietà. Una tradizione che si consolida anno dopo anno e vuole portare un contributo concreto ai più fragili, ai malati oncologici. La Young Musicians European Orchestra diretta dal maestro Paolo Olmi si esibirà nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli a Brisighella nel Concerto di Pasqua domani sera alle 21. Un evento promosso con il Ministero della Cultura, la Regione, i Comuni di Brisighella e di Forlì, i Rotary e Lions Club di Faenza e altri partner locali. Continua soprattutto la collaborazione speciale con Fiori d’Acciaio, associazione di volontariato per la prevenzione e la cura del tumore al seno: quest’anno il ricavato del concerto sarà destinato all’acquisto di un nuovo ecografo per il reparto di Oncologia dell’ospedale di Faenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Articoli correlati Leggi anche: Longevità, la ricetta di Ongaro: "Vivere a lungo? No, vivere meglio" Studiare meglio per vivere meglio. Neuroscienze e metodo di studioStudiare, quando è vissuto come una semplice rincorsa al voto o come una maratona di pagine da finire o di videolezioni da vedere, diventa facilmente... My Brother's Best Friend | DRAMA, ROMANCE | Full Movie in English Approfondimenti e contenuti su Una serata per aiutare a vivere meglio Temi più discussi: Parità salariale, il 7 giugno si avvicina: una serata per aiutare le aziende alla nuova direttiva Ue; Scegliere di amare, di vivere, di condividere; Un concerto per sensibilizzare sul dono; Hai mai pensato di aiutare gli altri. Un’introduzione alla bellezza del volontariato. Una serata per aiutare a vivere meglioDa Bach a Mozart, fino a Vivaldi. A Pasqua in Romagna la musica suona assieme alla solidarietà. Una tradizione ... msn.com Parità salariale, il 7 giugno si avvicina: una serata per aiutare le aziende alla nuova direttiva UeLo studio legale internazionale DLA Piper e Michael Page promuovono un momento ci confronto dedicato a fornire alle aziende strumenti concreti per orientarsi e prepararsi all’introduzione della nuova ... ilgiorno.it Ultimissime Juve LIVE Le principali notizie di serata - facebook.com facebook La mia intervista a “Quarta Repubblica”. Buona serata. x.com