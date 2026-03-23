"Se è vero che mi toglievo gli anni quando ero all'inizio della mia carriera? Ma certo, pochi, un paio, come faceva Anna Magnani, che buttava il caffè sul passaporto". A dirlo, nel giorno del suo 68esimo compleanno, è l'attrice Serena Grandi, che oggi è stata ospite di Giorgio Lauro e Nancy Brilli a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. "68 anni, come Sharon Stone, me ne sento 40 ma penso che sono più felice oggi che quando ne avevo 18, perché la mia adolescenza è stata molto faticosa", spiega. Tra gli auguri ricevuti oggi, ci sono anche quelli di Adriano Panatta, con cui ebbe una relazione molti anni fa. "No, è sposato e credo che sua moglie sia molto gelosa". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Serena Grandi, "come Sharon Stone": le parole (intimissime) su Adriano Panatta

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