Tutela del personale scolastico | responsabilità del Dirigente privacy profili risarcitori

Nelle settimane a venire saranno pubblicati articoli che approfondiscono aspetti giuridici e forniscono modelli di documenti scaricabili riguardanti la tutela del personale scolastico in caso di aggressioni. Si parlerà in particolare delle responsabilità del dirigente scolastico e delle questioni relative alla privacy dei profili risarcitori. L’obiettivo è offrire strumenti utili a gestire queste situazioni e garantire la tutela legale dei lavoratori.

Nelle prossime settimane saranno pubblicati articoli di approfondimento giuridico e modelli documentali scaricabili dedicati alla tutela del personale scolastico nei casi di aggressione. Il dossier affronta il tema sotto diversi profili: responsabilità penali e civili, obblighi del dirigente scolastico, procedimento disciplinare degli studenti, tutela della persona offesa, gestione della comunicazione istituzionale e protezione dei dati. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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