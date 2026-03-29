Trofeo di Basket Mario Paciolla la mamma | Il modo più bello per ricordarlo nel giorno dei suoi 39 anni
Al Cus di Napoli si tiene il trofeo di basket intitolato a Mario Paciolla, il cooperante italiano morto in Colombia nel 2020. La madre del giovane commenta che questa manifestazione rappresenta il modo più bello per ricordarlo nel giorno del suo 39esimo compleanno. La competizione si svolge in questa occasione per onorare la memoria di Paciolla.
Al Cus di Napoli il trofeo Mario Paciolla, per ricordare il cooperante italiano morto in Colombia nel 2020, nel giorno del suo 39esimo compleanno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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