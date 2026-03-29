Dopo ottant’anni, il dipinto su tavola realizzato nel 1935 dall’artista Vincenzo Caprile torna a Ortona. Il quadro, donato all’Italia dal signor Alan Beren, era stato conservato dalla famiglia del donatore. Durante la Battaglia di Ortona nel 1943, un soldato canadese lo aveva recuperato e portato via. Ora, il dipinto è stato restituito alla città.

Torna a Ortona dopo 80 anni il dipinto su tavola realizzato nell’aprile del 1935 da Vincenzo Caprile, donato all’Italia dal signor Alan Beren e finora custodito dalla sua famiglia. L’opera, di dimensioni 13,5 x 19 centimetri e raffigurante un paesaggio montano, fu recuperata dal padre, il soldato canadese Louis Beren, tra le rovine di una casa durante la Battaglia di Ortona. Il Comune ha già preso in carico l’opera, che sarà collocata nella stanza del sindaco, in uno spazio idoneo a garantirne la conservazione e la visibilità istituzionale, nel rispetto delle volontà del donatore. “Accogliamo questo dono con senso di responsabilità e riconoscenza - dichiara il sindaco Angelo Di Nardo - perché racchiude una storia che attraversa il tempo e parla di memoria e umanità. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Torna a Ortona il dipinto salvato da un soldato canadese durante la Battaglia del 1943

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