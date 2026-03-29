Tiger Woods lascia il carcere su cauzione dopo l' arresto per guida in stato d' ebbrezza

Tiger Woods è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza e successivamente rilasciato su cauzione. È stato portato in custodia e poi lasciato libero, salendo a bordo di un SUV scuro. La sua uscita dal carcere è avvenuta senza ulteriori dettagli ufficiali. La scena è stata documentata con il campione che si trovava sul sedile del passeggero, con uno sguardo vuoto.

Tiger Woods è uscito dal carcere ed è salito sul sedile del passeggero di un SUV scuro, con lo sguardo assente come nella foto segnaletica, mentre veniva portato via. Il prossimo passo dal punto di vista legale è affrontare le accuse di guida in stato di ebbrezza, danneggiamento di proprietà e rifiuto di sottoporsi a un test delle urine, che lo hanno portato a trascorrere otto ore venerdì nella prigione della contea di Martin, a circa 15 miglia dalla sua casa a Jupiter Island, in Florida. Il suo manager alla Excel Sports, Mark Steinberg, sabato non ha risposto a una richiesta di commento sull’arresto di Woods. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tiger Woods lascia il carcere su cauzione dopo l'arresto per guida in stato d'ebbrezza Articoli correlati Tiger Woods, il campione di golf rilasciato dopo l'arresto per guida in stato di ebbrezzaTiger Woods è stato rilasciato dal carcere dello sceriffo della contea di Martin, in Florida. Tiger Woods arrestato per guida in stato di ebbrezza: etilometro a zero, ma finisce in carcereVenerdì pomeriggio, a pochi chilometri da casa sua, Tiger Woods è stato arrestato. Contenuti e approfondimenti su Tiger Woods Temi più discussi: Nuovi guai per Tiger Woods, arrestato dopo incidente d'auto; Tiger Woods arrestato dopo incidente auto e rilasciato dietro cauzione; Tiger Woods, il lato oscuro del più forte di sempre; Tiger Woods arrestato dopo incidente d'auto, il suv si ribalta. Tiger Woods arrestato per guida in stato di ebbrezza: etilometro a zero, ma finisce in carcereIl campione di golf si è ribaltato con la sua Land Rover a Jupiter Island in Florida, tamponando un camion. Ha rifiutato il test delle urine: ipotesi abuso di farmaci. Era appena tornato a gareggiare ... quotidiano.net Tiger Woods fermato e rilasciato dopo incidente stradale, dubbi sulle condizioni del campione di golfTiger Woods arrestato in Florida per sospetto DUI: cosa è successo davvero Il campione di golf Tiger Woods è stato fermato in Florida per sospetto Dri ... assodigitale.it Tiger Woods arrestato dopo un nuovo incidente in Florida: si rifiuta di fare il test delle urine, scatta l'accusa di guida in stato di ebbrezza. Il campione era negativo all'alcol e ora rischia grosso. #TigerWoods #Golf #BreakingNews x.com Tiger Woods arrestato dopo incidente in Florida, poi rilasciato su cauzione - facebook.com facebook