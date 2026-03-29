Tiger Woods lascia il carcere su cauzione dopo l' arresto per guida in stato d' ebbrezza
Tiger Woods è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza e successivamente rilasciato su cauzione. È stato portato in custodia e poi lasciato libero, salendo a bordo di un SUV scuro. La sua uscita dal carcere è avvenuta senza ulteriori dettagli ufficiali. La scena è stata documentata con il campione che si trovava sul sedile del passeggero, con uno sguardo vuoto.
Tiger Woods è uscito dal carcere ed è salito sul sedile del passeggero di un SUV scuro, con lo sguardo assente come nella foto segnaletica, mentre veniva portato via. Il prossimo passo dal punto di vista legale è affrontare le accuse di guida in stato di ebbrezza, danneggiamento di proprietà e rifiuto di sottoporsi a un test delle urine, che lo hanno portato a trascorrere otto ore venerdì nella prigione della contea di Martin, a circa 15 miglia dalla sua casa a Jupiter Island, in Florida. Il suo manager alla Excel Sports, Mark Steinberg, sabato non ha risposto a una richiesta di commento sull’arresto di Woods. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it
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