Ti cercano per un debito non tuo? Ecco come il Garante della Privacy ha punito l’errore di una società di recupero

Il Garante della Privacy ha sanzionato una società di recupero crediti che aveva divulgato a terzi dettagli relativi a un debito, inclusi l’entità e le modalità di pagamento. Le normative sulla privacy vietano questa comunicazione, che può ledere la riservatezza dei clienti. La vicenda riguarda un caso in cui un individuo è stato contattato per un debito che non gli appartiene, generando preoccupazioni sulla gestione delle informazioni sensibili.

Le società di recupero crediti non possono divulgare a terzi informazioni sull’esistenza di un debito, sull’importo o sulle modalità di pagamento. Il fascicolo del Garante della privacy era stato aperto dopo un reclamo di una persona che contestava sia la titolarità del debito sia la comunicazione da parte della società. Quest’ultima, infatti, aveva inviato solleciti alla madre, alla moglie e ai fratelli, cointestatari di beni immobili sui quali la società intendeva rivalersi. Nel corso dell’istruttoria, elaborata dagli esperti dei dati personali, è emerso che l’attività di recupero si riferiva a un credito vantato da una società finanziaria e ceduto, da ultimo, a Sagitter. 🔗 Leggi su Notizie.com

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