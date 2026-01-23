Passaggio della fiamma olimpica | tensione in piazza Unità schierate le forze dell' ordine

Oggi, 23 gennaio, piazza Unità si è animata con il passaggio della fiamma olimpica, mentre si registrano tensioni in piazza Libertà, dove le forze dell’ordine sono schierate. Durante l’evento, si sono sentiti fischi indirizzati ai carri di Coca-Cola ed Eni, riflettendo un clima di tensione tra i presenti. La situazione rimane sotto osservazione, con attenzione alle dinamiche in corso nella zona centrale della città.

Fischi ai carri di Coca-Cola ed Eni. Alta la tensione in piazza Libertà, oggi pomeriggio, 23 gennaio. Radunatisi intorno alle 17, i pro Pal hanno rivolto urla e grida contro i mezzi e i tedofori del corteo della Fiamma olimpica, in contrarietà rispetto alla partecipazione di Israele ai Giochi.

