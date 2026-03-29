Susanna Gloria ha iniziato la sua attività commerciale nel negozio di giocattoli di famiglia a Latina, un punto di riferimento per diverse generazioni degli anni Ottanta e Novanta. La sua esperienza nel settore commerciale si è sviluppata fin da giovane, con un passaggio dal negozio di articoli per l'industria a quello di giocattoli, oggi trasformato in un punto vendita di abbigliamento di marca.

"Da ragazza aiutavo mia madre nel negozio Gloria Giocattoli, ora cerco di interpretare i cambiamenti della moda femminile. Nel settore uomo è tutto diverso" La sua storia con il commercio a Latina inizia praticamente da quando era una bambina, il padre aveva un grande negozio di articoli per l'industria, poi diventato un negozio di giocattoli che tutta la generazione degli anni 80-90 ricorda a Latina: Gloria Giocattoli, ora il negozio di Liu Jo. Lei è Susanna Gloria, memoria storica del commercio a Latina e anche rappresentante dei commercianti essendo presidente di Confesercenti e dell'associazione Latina Centro. "Prima di sposare... 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - Susanna Gloria, dal negozio di giocattoli a Mancinelli. Ecco la storia di uno dei capisaldi del commercio a Latina

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L'intervista a Susanna Gloria, storica commerciante di Latina - facebook.com facebook