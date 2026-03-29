Superbollo auto | chi deve pagarlo e come calcolarlo?

Il superbollo è un’addizionale sulla tassa automobilistica introdotta nel 2011 con un decreto legge. Si applica ai veicoli con potenza superiore a una determinata soglia e viene calcolata in base alla potenza del veicolo, espressa in kilowatt o cavalli fiscali. La normativa stabilisce chi deve pagarlo e come si determina l’importo, distinguendo tra diverse categorie di veicoli e fasce di potenza.

Cos’è il superbollo. Il superbollo è un’addizionale erariale sulla tassa automobilistica, introdotta nel 2011 con il Decreto Legge n. 982011. Si applica ai veicoli con potenza superiore a 185 kW (252 CV) e prevede un’addizionale di 20 euro per ogni kW eccedente la soglia. A differenza del bollo ordinario, il superbollo è una tassa statale e va versato direttamente all’Erario tramite modello F24. Come si calcola: formula ed esempi. La formula è lineare: Superbollo = (kW del veicolo? 185) × 20 € Veicolo Potenza kW eccedenti Superbollo annuo BMW M3 Competition 375 kW (510 CV) 190 kW 3.800 € Porsche 911 Turbo S 523 kW (711 CV) 338 kW 6.760 € Audi RS6 Avant 441 kW (600 CV) 256 kW 5. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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