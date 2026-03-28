Bollo auto | come si calcola esenzioni e come pagarlo?

Il bollo auto viene calcolato considerando la potenza in kilowatt e la classe Euro del veicolo. Un esempio pratico riguarda un’auto classificata Euro 6 con una potenza di 55 kW, che ha un importo annuale di circa 142 euro. Le modalità di pagamento e le eventuali esenzioni variano a seconda delle normative vigenti e delle caratteristiche del veicolo.

Il bollo auto si calcola in base alla potenza in kW e alla classe Euro del veicolo. Un’auto Euro 6 da 55 kW paga circa 142 euro all’anno. Ecco come calcolarlo, chi è esente, quanto costa il superbollo e come pagarlo nel 2026. Come si calcola il bollo auto. Il bollo si basa sulla potenza indicata alla voce P.2 della carta di circolazione (in kW, non in CV). Classe Euro Fino a 100 kW Oltre 100 kW Euro 0 3,00 €kW 4,50 €kW Euro 1 2,90 €kW 4,35 €kW Euro 2 2,80 €kW 4,20 €kW Euro 3 2,70 €kW 4,05 €kW Euro 4, 5, 6 2,58 €kW 3,87 €kW Esempi di calcolo. Fiat Pandina 51 kW, Euro 6: 51 × 2,58 = 131,58 €. VW Golf 110 kW, Euro 6: (100 × 2,58) + (10 × 3,87) = 296,70 €. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Bollo auto: come si calcola, esenzioni e come pagarlo? Articoli correlati Spid Poste resta gratuito, come continuare a non pagarlo: le esenzioniA partire dal 1° gennaio 2026 lo Spid di Poste Italiane, uno dei provider più diffusi dell’identità digitale, è diventato a pagamento. Imposta di bollo sui buoni fruttiferi postali, come si calcola prima e dopo il 2009I buoni fruttiferi postali sono degli strumenti di risparmio e investimento emessi da Cassa Depositi e Prestiti e garantiti dallo Stato Italiano con... Bollo Auto 2026: nuove ESENZIONI in arrivo, ma il SUPERBOLLO...! Approfondimenti e contenuti su Bollo auto Temi più discussi: Bollo auto 2026: tutte le novità sul pagamento; Bollo auto: cos’è, come si calcola, scadenza, novità 2026 e pagamento; Tesla e IED: l’auto del futuro non si guida. Si abita; Superbollo auto: nessuna abolizione per il 2026. Stop al Bollo Auto, finalmente non si paga più: legge valida per tutto il 2026Arriva l'esenzione per il bollo tanto attesa, con la Legge che diventa valida per tutto il 2026 ed è una grande novità. reportmotori.it Agenzia Entrate intensifica i controlli sul bollo auto e aumenta il rischio di maxi sanzioniBollo auto in Veneto, stretta sull’evasione per finanziare la sanità territoriale L’assessore al Bilancio della Regione Veneto Filippo Giacinti ha ill ... assodigitale.it Bollo auto e revisione 2026: regole, costi e riforme per una mobilità più equa, digitale e sostenibile - facebook.com facebook