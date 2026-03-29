Questa mattina, gli studenti del Liceo Scientifico Biomedico Alessandro Manzoni hanno partecipato a un incontro formativo presso l’ospedale di Caserta, promosso dall’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano. L’evento, intitolato “Dalla classe al reparto: il primo passo dei futuri medici”, ha visto la presenza di studenti motivati, che hanno mostrato entusiasmo e curiosità durante le attività pratiche e le sessioni di orientamento.

“Dalla classe al reparto”: i ragazzi visitano Cardiologia, Laboratorio Analisi e Diagnostica per Immagini, tra curiosità, pratica e dialogo tra Sanità e Scuola Gli studenti hanno avuto l’opportunità di esplorare diversi reparti, tra cui Cardiologia - Emodinamica, Diagnostica per Immagini, Laboratorio di Analisi con Corelab ad alta automazione e Servizio Immuno-Trasfusionale, vivendo un’esperienza diretta del lavoro quotidiano di medici e infermieri. I ragazzi hanno conosciuto metodiche diagnostiche avanzate, apparecchiature tecnologiche e l’importanza della donazione del sangue sia come solidarietà civica sia come strumento di controllo della propria salute. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Studenti del 'Manzoni' all'ospedale di Caserta: formazione pratica e orientamento per i medici del futuro

Articoli correlati

L’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta palestra di medicina per gli studenti del Biomedico del Liceo ManzoniTempo di lettura: 3 minutiPartecipazione, curiosità, interesse, sono stati il motore e il colore dell’incontro formativo “Dalla classe al reparto: il...

Si rafforza la collaborazione tra Liceo "Manzoni" e l'ospedale di CasertaA un anno dalla firma del protocollo d’intesa, si consolida e si rafforza la collaborazione tra il Liceo "Manzoni" e l’Azienda Ospedaliera di Rilievo...

Aggiornamenti e notizie su Studenti del 'Manzoni' all'ospedale di...

Temi più discussi: Dal banco di scuola al reparto: il Liceo Manzoni porta gli studenti nel cuore della sanità; Caserta, studenti del Manzoni tra corsie e laboratori: in ospedale il primo passo verso la professione medica; Dalla classe al reparto, gli studenti del Manzoni entrano nell’AORN Sant’Anna e San Sebastiano; CASERTA - Dalla classe al reparto, gli studenti del liceo biomedico Manzoni scoprono la realtà clinica dell’ospedale.

Caserta, studenti del Manzoni tra corsie e laboratori: in ospedale il primo passo verso la professione medicaCaserta – Dalle aule ai reparti, con lo sguardo puntato sul proprio futuro. Gli studenti delle classi 3BS e 4BS del Liceo scientifico biomedico Alessandro ... pupia.tv

Caserta, gli studenti del Manzoni in ospedale: Dalla classe al reparto per formare i medici del futuroPartecipazione, curiosità e interesse. Sono queste le emozioni che hanno colorato la mattinata di oggi all’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dove si è svolto l’incontro format ... casertaweb.com

#Napoli / #Modena - Città unite dal cinema: studenti protagonisti del progetto “Il treno dei bambini” #Eventi #Cultura #Cinema #Studenti #TrenoDeiBambini #Scuola #Giovani #Campania #Solidarietà #NanoTV - facebook.com facebook