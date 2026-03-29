Una nota figura della televisione italiana ha pubblicato sui social un post in cui presenta ufficialmente la propria nuova fidanzata. La scelta di condividere l’immagine ha messo fine alle voci che circolavano da settimane e ha confermato la relazione al pubblico. L’annuncio ha attirato l’attenzione di fan e curiosi, che hanno commentato la notizia nei commenti del post.

La vip della televisione italiana allo scoperto con la nuova fidanzata. Pochi minuti proprio lei ha deciso di ufficializzare la sua relazione, sorprendendo fan e curiosi e mettendo fine ai rumor che si erano rincorsi fino a oggi. L’annuncio è arrivato con un post su Instagram che vede le due abbracciarsi e baciarsi in maniera romantica. “Una coppia bellissima”, esultano i migliaia di follower Negli ultimi mesi, intorno alla vita sentimentale della bellissima famosa erano circolate diverse indiscrezioni su presunte frequentazioni, mai però confermate direttamente dalla diretta interessata, che ha sempre mantenuto un certo riserbo sulla sua sfera privata. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Stiamo insieme”. La vip della televisione presenta sui social la nuova fidanzata

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