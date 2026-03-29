Stefano Pizzutelli eletto segretario del Circolo Pd Frosinone

Questa mattina si è svolta l’assemblea congressuale del Circolo del Partito Democratico di Frosinone, durante la quale è stato eletto il nuovo segretario. La nomina è avvenuta per acclamazione e riguarda Stefano Pizzutelli, che assumerà il ruolo di guida del circolo locale del partito. La seduta ha visto la partecipazione di numerosi soci e iscritti.

L’apertura dei lavori è stata dedicata al ricordo di Benny Taormina, figura storica del Partito Democratico, recentemente scomparso Stefano Pizzutelli è il nuovo segretario del Circolo del Partito Democratico di Frosinone, eletto per acclamazione nel corso dell’assemblea congressuale che si è svolta questa mattina. L’apertura dei lavori è stata dedicata al ricordo di Benny Taormina, figura storica del Partito Democratico, recentemente scomparso. A dare il via ai lavori è stato il segretario uscente Marco Tallini. A seguire l’intervento del neo segretario provinciale Achille Migliorelli, che ha evidenziato come il percorso congressuale prenda le mosse dai risultati del recente referendum, che ha visto il fronte del No prevalere contro una riforma costituzionale ritenuta inaccettabile. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Stefano Pizzutelli eletto segretario del Circolo Pd Frosinone Articoli correlati Ercolino eletto all’unanimità segretario del circolo PDTempo di lettura: < 1 minutoSi è conclusa la fase congressuale del Circolo del Partito Democratico di Monteforte Irpino con l’elezione di Antonio... Approfondimenti e contenuti su Stefano Pizzutelli Temi più discussi: Stefano Pizzutelli eletto segretario del Circolo Pd Frosinone; Frosinone, Stefano Pizzutelli eletto per acclamazione nuovo segretario del Pd cittadino. Il nuovo direttivo del partito; Frosinone, Stefano Pizzutelli eletto segretario del Circolo del Partito Democratico: voglio vincere le amministrative 2027; Pizzutelli eletto per acclamazione. Ora la scalata per: costruire il Campo Largo. Frosinone, Stefano Pizzutelli eletto per acclamazione nuovo segretario del Pd cittadino. Il nuovo direttivo del partitoSi è svolta questa mattina l’assemblea congressuale del circolo del Partito Democratico di Frosinone, che ha sancito l’elezione ... msn.com Stefano Pizzutelli è il nuovo segretario cittadino di FrosinoneStefano Pizzutelli è il nuovo segretario cittadino del Partito Democratico di Frosinone. L'annuncio è arrivato poco fa durante l'assemblea congressuale del Pd in corso all'Hotel Astor. Un'elezione acc ... ciociariaoggi.it Stefano Pizzutelli eletto segretario del Circolo Pd Frosinone: L’apertura dei lavori è stata dedicata al ricordo di Benny Taormina, figura storica del Partito Democratico, recentemente scomparso https://bit.ly/TCNEW Seguici-> #frosinonetoday #tuttocassino #pro - facebook.com facebook