stasera in tv la programmazione di domenica 29 marzo

La programmazione televisiva di domenica 29 marzo comprende diverse trasmissioni. Su RAI1 alle 21.30 va in onda il film

RAI1 21.30 Imma Tarantini – Sostituto procuratore RAI2 21.00 NCIS RAI3 20.30 Presa Diretta RETE4 21.30 Fuori dal coro CANALE5 21.20 Chi vuol essere milionario ITALIA1 21.20 Le Iene presentano Inside TV8 21.30 GP Stati Uniti: Gara NOVE 20.00 Che tempo che fa 20 21.00 Memory. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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