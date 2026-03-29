Lo scorso 18 gennaio, a largo Totò nel Rione Sanità di Napoli, due giovani sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta tra gruppi di minorenni. Tra le persone fermate in relazione all’incidente c’è anche il fratello di un uomo condannato per l’omicidio di un noto criminale locale. L’episodio si inserisce in un contesto di tensioni tra baby gang del centro storico.

Feriti due giovani lo scorso 18 gennaio a largo Totò, nel Rione Sanità, a Napoli: l’episodio è legato a uno scontro tra baby gang del centro storico. Sono stati individuati a Napoli i presunti responsabili della sparatoria avvenuta lo scorso 18 gennaio nel Rione Sanità, nella quale rimasero feriti due giovani di 19 e 20 anni. Si tratta di due minorenni di 15 e 17 anni, ritenuti coinvolti nell’episodio che gli investigatori inquadrano nell’ambito di contrasti tra baby gang attive nel centro storico cittadino. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, le due vittime si trovavano a bordo di uno scooter mentre attraversavano largo Totò quando furono raggiunte da diversi colpi di arma da fuoco. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Sparatoria al Rione Sanità, tra i minorenni fermati il fratello del killer di Giogiò Cutolo

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